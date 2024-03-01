"Yaren" leylek göl manzaralı yuvasının bulunduğu Bursa'ya 13'üncü yılında da geldi
Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Uluabat Gölü'nün kıyısındaki kırsal Eskikaraağaç Mahallesi'nin simgesi "Yaren" leylek, 13'üncü yılda da gelerek balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına kondu.
Bursa’nın Karacabey ilçesinde, balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk hikayesiyle milyonların gönlüne taht kuran Yaren Leylek, 13. yılda da göçten gelip Eskikaraağaç leylek köyündeki dostu Adem Yılmaz’ın kayığına kondu. Balıkçı Adem Yılmaz, Yaren Leylek'in bu sene erken geldiğini kaydederek, "Çok şükür kavuştuk. İnşallah bu sene de güzel günler geçireceğiz" ifadelerini kullandı.
13 yıldır her bahar göçten geldiğinde Eskikaraağaç Leylek Köyündeki yuvasına yerleşen Yaren Leylek, yaz boyunca dostu Adem Yılmaz’la yeniden göle açılacak. 13 yıldır her bahar göçten geldiğinde Eskikaraağaç Leylek Köyü'nde Adem Yılmaz'ın kayağına konan Yaren onunla birlikte ilkbahar ve yazı geçiriyor.
Yaren Leylek geçen yıl Adem Amca ile 17 Mart'ta buluşmuştu. Bu yıl ise erken göç ederek, 29 Şubat itibariyle Adem Amca'nın kayığına konan Yaren, 13. kez onu bekleyenlerle buluşmuş oldu.
Öte yandan, Türkiye’yi Avrupa Leylek Köyleri Birliğinde temsil eden tek köy olan Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek Köyü, her yıl göç döneminde on binlerce leyleğin geçtiği bir göç rotası üzerinde. Köy, aynı zamanda yerleşik leyleklere de ev sahipliği yapıyor.