Yardıma muhtaç kalan Hilal Özdemir'in isyanına eski eşi Hazım Körmükçü'den olay yanıt
Geçtiğimiz haftalarda Hilal Özdemir, iki çocuğunun babası Hazım Körmükçü'nün nafakasını ödemediğini iddia etmişti. O iddialar karşısında Hazım Körmükçü, sessizliğini bozdu.
Kanal D'de yayımlanan 2.Sayfa adlı magazin programına geçtiğimiz haftalarda Hilal Özdemir katılmış ve ekonomik olarak oldukça zorlandığını söylemişti. Canlı yayın esnasında gözyaşlarına boğulan Özdemir'in ''5 aydır nafaka ödemiyor, ortada yok'' dediği eski eşi Hazım Körmükçü, tv100'de yayımlanan Magazin Hattı adlı programda Özdemir'e tepki gösterdi.
Körmükçü, Hilal Özdemir'in iddialarına dair şunları söyledi:
"Türkiye’nin ve dünyanın gündemi belli, maddi ve manevi olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte biz de evdeydik. Sanat dünyası çok etkilendi. Aylardan beri oturuyoruz, hiçbir iş yapmadan. Sonrasında neler olacağıyla ilgili net bir bilgi de yok. İşler açılacaktır ama bunun kısa bir süreç olacağını zannetmiyorum."
"14 senelik ilişkimde de, 3 yıl süren ilişkimde de alın teriyle kazandığım paramı eşlerimin eline teslim ettim. İki yıldır çocuklarıma ayda 3 bin TL nafaka ödüyorum.''
''Son dönemde çocuklarıma iş yapamadığımı, şu an para kazanamadığımı ama her zaman yanlarında olduğumu belirttim. Ancak çocuklarım şu anda annelerinin de etkisiyle benimle görüşmek istemiyor."