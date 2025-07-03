Yardım edin ölüyoruz diye aramıştı! Düşen uçak bulundu Hicran Kaya sağ çıktı pilot öldü
ESKİŞEHİR'den kalkan özel jet dün akşam düştü. Uçakta bulunan yolcu Hicran Kaya, 112'yi arayıp, "“Uçağımız dağa çarptı. Nerede olduğumuzu bilmiyorum. Yardım edin, ölüyoruz!” deyince zamana karşı yarış başladı. Ekipler, sis, yağmur ve zirvesinde kar yağışı olan Kaçkar Dağları'nda düşen uçağı buldu. Hicran Kaya düşen uçaktan sağ çıkmayı başarırken, uçağın dünya turuna çıkan pilotu Mehmet Demirci hayatını kaybetmişti.
ESKİŞEHİR’in Sivrihisar ilçesinden dün akşam havalanan M20J tipi tek motorlu uçak, Erzurum, Bayburt ve Rize üçgeninde dağlık bölgede ortadan kayboldu. Uçakta bulunan pilot Mehmet Demirci ile yolcusu Hicran Kaya bulunuyordu. Kazanın ardından 112'yi arayan yolcu Hicran Kaya, telefonda “Uçağımız dağa çarptı. Nerede olduğumuzu bilmiyorum. Yardım edin, ölüyoruz!” diyerek yardım çağrısında bulundu.
Hicran Kaya'nın araması sonrasında ekipler kayıp uçağın düştüğü noktayı tespit edip ulaşmak için harekete geçti. Rize’de Kaçkar Dağları’na düşen sivil uçağın enkazına sabah 06.24’te ulaşıldı. Ekipler yoğun yağmur, sis ve zirvede kar yağışı altında ilerledi. Hicran Kaya uçağının düştüğünü akşam 18.30’da yapılmıştı, 12 saatte enkaza ulaşıldı.
Pilot öldü Hicran Kaya iyi
Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, düşen uçağın enkazına ulaşıldığını, ilk pilotun hayatını kaybettiğini, beraberindeki kişinin ise yaşadığını açıkladı.
Hicran Kaya düşen uçakta böyle bulundu
112'yi arayan yolcu Hicran Kaya sağ olarak uçağın içinde böyle bulundu. Hicran Kaya "Uçağımız dağa çarptı. Nerede olduğumuzu bilmiyorum. Yardım edin, ölüyoruz" diyerek yardım istemişti!