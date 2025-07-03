Yardım edin ölüyoruz diye aramıştı! Düşen uçak bulundu Hicran Kaya sağ çıktı pilot öldü

Hicran Kaya düşen uçakta böyle bulundu

112'yi arayan yolcu Hicran Kaya sağ olarak uçağın içinde böyle bulundu. Hicran Kaya "Uçağımız dağa çarptı. Nerede olduğumuzu bilmiyorum. Yardım edin, ölüyoruz" diyerek yardım istemişti!