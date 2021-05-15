Yararlı diye sık tükettiğiniz bu 7 Besine dikkat!
Sağlıklı diye gönül rahatlığıyla tükettiğimiz besinler fazladan kalori almamıza neden olabiliyor. Bu da yağ olarak bize geri dönüş yapıyor. Dikkatli tüketmeniz gereken 7 besini açıklıyoruz.
Hastalıklardan korunmak için veya can sıkıntısından yenilen atıştırmalıklar, gizli düşmanlar haline gelebiliyor. Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Diyetisyen Emine Yüzbaşıoğlu, tüketim sıklığı ve miktarına dikkat edilmesi gereken besinler ile ilgili uyarıda bulundu.
Kuru bakliyatlar: Fasulye, mercimek, nohut, en çok tüketilen bakliyatlardır. Posa değeri yüksek ve sağlığa oldukça faydalı bir aile olan bakliyatlar, en önemli bitkisel protein kaynağı sınıfında yer alırlar ve hayvansal proteinlerin içerdiği kolesterolü içermezler. 100 gram kuru baklagil yaklaşık olarak; 25 gram protein, 5 gram lif, 1,5 gram yağ içerir. Kalsiyum, demir, B12 vitamini dışındaki B grubu vitaminleri, E vitamini ve bakır içerikleri de yüksek olan baklagiller haftada en az 2 kez tüketilmelidir. 4 yemek kaşığı bakliyat 1 dilim ekmeğin kalorisiyle eşdeğerdir. Ayrıca pilavsız bakliyat yenmez düşüncesiyle kalori alımı artarak kilo artışına neden olmaktadır. Bu sebeple özelikle kış aylarında daha sık tüketilen bakliyatın sağlıklı ama kalori açısından çok da masum olmadığı unutulmamalıdır.
Meyve: Vitamin ve mineral deposu olan, vücudun posa ihtiyacını karşılayan meyveler, ayrıca çok iyi antioksidanlardır. Değişen oranlarda A ve C vitamini içerirler. C vitamini, vücudun kendini hastalıklara karşı koruması ve başka vitamin, minerallerin emiliminde etkindir. Günlük C vitamini ihtiyacı erişkinler için 60, gebelikte 80-90, sigara içen bireyler için ise 100-200 miligramdır. Özellikle kış aylarında hastalıklardan korunmak için tüketilen fazla meyve ve meyve suyu tüketiminin hastalıklardan korunmaya etkisi olmayacaktır. Bu sebeple C vitaminini daha fazla almak için meyve tüketimi (portakal, mandalina, ananas, kivi gibi) artırılmamalıdır. Yeteri miktarda yendiğinde sağlıklı besin grubu olan meyveler, fazla tüketildiğinde içerdikleri meyve şekeri sebebiyle kilo artışına neden olabilmektedir.
Tereyağı: Kahvaltıda ve lezzet verici olarak yemeklerde sıklıkla kullanılan tereyağının insan sağlığı üzerine önemli faydaları bulunmaktadır. İçerisinde antioksidan barındıran tereyağı, vücutta bulunan serbest radikallerin olumsuz etkilerini azaltır. Bağırsak, mide gibi iç organların sağlığını olumlu yönde etkileyen tereyağı, kardiovaskuler rahatsızlık riskini azaltır. Kas ve eklem ağrılarının azalmasına yardımcı olan tereyağı, kemik gelişimini sağlar. Artrit oluşma olasılığını da en aza indirir. Tereyağı, içerisinde yer alan A vitamini sayesinde de göz sağlığını olumlu yönde etkiler ve cildi erken yaşlarda yaşlanma etkilerini ortadan kaldırır. Fakat aşırı alımı sonucu tereyağı faydadan çok zarar getirecektir. Ülkemizde çokça tüketilen bir yağdır. Özellikle kalp ve damar hastalığı olanların doymuş yağ içeriğinden dolayı mutlaka kaçınması gerekmektedir. Aşırı yağ alımı insülin direncini arttıracağından diyabetli hastalarında aşırı tüketmemeye özen göstermeleri gerekmektedir. Yaklaşık %80 i yağ olan bu besinin aşırı alımı kilo almaya sebep olabilmekte ve uzun vadede birçok kronik hastalığın oluşmasında etkili olabileceği bilinmektedir. Bu yüzden tereyağı tüketimini günlük bir tatlı kaşığı ile sınırlandırmalı, hamur işlerinde pilav ve makarnada fazla kullanımından kaçınılmalıdır.