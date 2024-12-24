Yaptırmayan araç sahiplerine rekor ceza! 1 Ocak'ta başlıyor
Yeni yıla sayılı günler kala ceza oranları da artırıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, egzoz emisyon ölçümünü yaptırmayanlara 14 bin 310 TL ceza kesilirken; çevreyi kirletenlere 6 bin 923 TL para cezası uygulanacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2025 yılında uygulanacak idari para cezalarının yeniden değerleme oranı (yüzde 43,93) dahilinde artırıldığını duyurdu.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte, Çevre Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında verilecek cezaların miktarları netleşti.
EN YÜKSEK CEZA 114 BİN 584 TL
Kanunun (a) bendi kapsamında en düşük ceza miktarı 14.310 TL, en yüksek ceza miktarı ise 114.584 TL olarak belirlendi.
EGZOZ ÖLÇÜMÜ YAPTIRMAYANA 14 BİN 310 TL CEZA
2024 yılı için egzoz emisyon ölçümünü yaptırmayanlara uygulanan 9 bin 943 TL'lik ceza 2025 yılında 14 bin 310 liraya yükseldi.