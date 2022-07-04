Yaptığı yemeklerle fenomen olan Taha Duymaz'ın son hali şok etti
Mütevazi mutfağında eski mutfak eşyaları ile yaptığı yemek tarifleri ile fenomen haline gelen Taha Duymaz, estetik operasyona geçirdi.
Sosyal medyaya 17 yaşında atılan ve küçük bir mutfakta, eski mutfak eşyaları ile yemek tarifleri paylaşan Taha Duymaz, kısa sürede en fenomen isimler arasında yerini aldı.
Hatay'ın Yayladağı ilçesinin Güveççi köyünde ailesi ile birlikte yaşayan Taha Duymaz, videolarında sık sık maddi durumunun iyi olmadığını belirtiyordu.
Yaptığı bu videoların ardından birçok ünlü isimden maddi manevi destek yağan Taha Duymaz, kısa sürede fenomen haline gelmişti.
Özellikle sosyal medya kullanıcıları Taha Duymaz'ın videolarında kendini acındırdığını, yardım etmek isteyenlerin yardımını kabul etmeyip parasını istediğini iddia ediyordu.