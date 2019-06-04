Yaptığı tabloları satarak bin yetim çocuğun yüzünü güldürdü
IĞDIR'da fotoğraf sanatçısı Mehmet Özcan, instagramda satışa sunduğu tabloların geliriyle Iğdır'daki bin yetim çocuğu Ramazan Bayramı'nda giydirdi.
Çocukları kuaföre götürerek saç traşı da yaptıran Özcan'ın sürprizi ise lunapark eğlencesi oldu.
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Çektiği fotoğraflar ve sosyal medyada düzenlediği kampanyalar ile çocukların yüzünü güldüren Mehmet Özcan, Ramazan Bayramı'nda da bin yetimi sevindirdi.
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Yaptığı çalışmalar nedeniyle sosyal paylaşım sitesi instagramda mavi rozet alan Mehmet Özcan, fotoğraflarını satışa sundu.
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Özcan, instagram takipçilerinin kısa sürede aldığı tablolardan elde ettiği gelirle yetim çocukları sevindirmek için harekete geçti.
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