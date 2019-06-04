Yaptığı tabloları satarak bin yetim çocuğun yüzünü güldürdü

Yaptığı tabloları satarak bin yetim çocuğun yüzünü güldürdü

IĞDIR'da fotoğraf sanatçısı Mehmet Özcan, instagramda satışa sunduğu tabloların geliriyle Iğdır'daki bin yetim çocuğu Ramazan Bayramı'nda giydirdi.

Yaptığı tabloları satarak bin yetim çocuğun yüzünü güldürdü - Sayfa 1

Çocukları kuaföre götürerek saç traşı da yaptıran Özcan'ın sürprizi ise lunapark eğlencesi oldu.

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Yaptığı tabloları satarak bin yetim çocuğun yüzünü güldürdü - Sayfa 2

Çektiği fotoğraflar ve sosyal medyada düzenlediği kampanyalar ile çocukların yüzünü güldüren Mehmet Özcan, Ramazan Bayramı'nda da bin yetimi sevindirdi.

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Yaptığı tabloları satarak bin yetim çocuğun yüzünü güldürdü - Sayfa 3

Yaptığı çalışmalar nedeniyle sosyal paylaşım sitesi instagramda mavi rozet alan Mehmet Özcan, fotoğraflarını satışa sundu.

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Yaptığı tabloları satarak bin yetim çocuğun yüzünü güldürdü - Sayfa 4

Özcan, instagram takipçilerinin kısa sürede aldığı tablolardan elde ettiği gelirle yetim çocukları sevindirmek için harekete geçti.

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