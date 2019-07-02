Yaprak toplayarak haftada 2 bin 500 lira kazanıyorlar

Kilosu 5 lira ile 8 lira Kilogramını 5 lira ile 8 lira arasında biz alıyoruz. Daha sonra da İstanbul'a satıyoruz. Bu yaprakları salamura yapılmadan dalından toplandığı gibi İstanbul'da satışa sunuluyor. Sabah 6'da toplanmaya gidiliyor. Saat 12'den sonra ambalajlanır saat 14.00 gibi kamyona sararız sabah da İstanbul'da satışa sunulur" dedi.