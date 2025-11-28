Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna'nın son hali herkesi şoke etti! Eriyip bitmiş

Rol aldığı Susam Sokağı, Ferhunde Hanımlar, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi, İkinci Bahar ve Zerda dizilerindeki oyunculuklarıyla hafızalara kazınan usta oyuncu Güven Hokna uzun bir süredir gözlerden ve ekranlardan uzak sakin bir yaşam sürüyor. Hokna, son haliyle ortaya çıktı ve sosyal medya çalkalandı. Usta oyuncunun son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. İmaj değişikliği ve verdiği kilolarla dikkat çeken ünlü isim gündeme oturdu.