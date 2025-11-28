Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna'nın son hali herkesi şoke etti! Eriyip bitmiş
Bir zamanların efsane ve akıllardan çıkmayan dizisi Yaprak Dökümü'nde hayat verdiği Hayriye karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Güven Hokna uzun zamandır ortalarda görünmüyordu. Hokna, son haliyle ortaya çıktı ve sosyal medyanın gündemine oturdu. Uzun bir süredir ekranlardan ve gözlerden uzak bir yaşam süren usta oyuncunun zayıflığı dikkatlerden kaçmadı. Güven Hokna'nın son hali...
Rol aldığı Susam Sokağı, Ferhunde Hanımlar, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi, İkinci Bahar ve Zerda dizilerindeki oyunculuklarıyla hafızalara kazınan usta oyuncu Güven Hokna uzun bir süredir gözlerden ve ekranlardan uzak sakin bir yaşam sürüyor. Hokna, son haliyle ortaya çıktı ve sosyal medya çalkalandı. Usta oyuncunun son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. İmaj değişikliği ve verdiği kilolarla dikkat çeken ünlü isim gündeme oturdu.
Zaman zaman ödül törenlerinde ortaya çıkan usta oyuncu şimdi de son haliyle sosyal medyanın gündemine oturdu.
79 yaşındaki Güven Hokna'nın verdiği kilolar dikkatlerden kaçmadı. Usta oyuncunun sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda neşeli hali beğeni topladı.
YORUM YAĞDI
Ünlü isme; "Ne kadar zayıflamış", "İncecik olmuş", "Resmen erimiş", "Hayriye Hanım her hali ile güzel" gibi yorumlar yapıldı.