Yaprak Dökümü'nün çocuk oyuncusuydu! Şebnem Ceceli'nin son hali hayran bıraktı...

'AYŞE' KOCAMAN OLDU

Dizinin oyuncularının yıllar içindeki değişimi merak edilirken, özellikle çocuk oyunculardan biri olan Şebnem Ceceli sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti. Dizide 'Ayşe' karakterini canlandıran Ceceli, bugün 23 yaşında genç bir kadın oldu. Şebnem Ceceli'nin güncel fotoğrafları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı onun değişimine şaşırdığını belirtti.