Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli'yi görenler şoke oldu! Görenler tanıyamadı
Bir zamanların efsane dizisi olan Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli görenleri şaşırttı.
Reşat Nuri Güntekin’in aynı adlı eserinden ekrana uyarlanan 'Yaprak Dökümü' dizisi tam beş sezon boyunca ekranlara gelmişti. Bazen güldüren bazen ağlatan fenomen dizi, karakterlerinden konusuna kadar büyük ilgi görmüştü.
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2010 yılında final yapan dizide rol alan birçok isim başarı merdivenlerini hızla tırmanarak, Türkiye'nin en çok konuşulan oyuncuları arasına girdi.
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Dizinin oyuncuları; Halil Ergün, Güven Hokna, Deniz Çakır, Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen, Bennu Yıldırımlar ve Hasan Küçükçetin farklı yapımlarla izleyici karşısına çıkmaya devam ettiler.
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Evin en küçük üyesi 'Ayşe' yani Şebnem Ceceli ise eğitimine ağırlık verdi ve ekrandan uzaklaştı.
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