Yaprak Dökümü'nün Ali Rıza'sıydı! Halil Ergün vasiyetini açıkladı

Bir döneme damgasını vuran Yaprak Dökümü'nde hayat verdiği Ali Rıza Bey karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Halil Ergün, konuk olduğu programda vasiyetini açıkladı.

Yaprak Dökümü'nün Ali Rıza'sıydı! Halil Ergün vasiyetini açıkladı - Resim: 1

Yaprak Dökümü dizisinde hayat verdiği 'Ali Rıza Bey' karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Halil Ergün, dizideki rolüyle büyük beğeni toplamıştı.

Yaprak Dökümü'nün Ali Rıza'sıydı! Halil Ergün vasiyetini açıkladı - Resim: 2

Türk sinema ve tiyatrosunun duayen ismi Halil Ergün, , Gökhan Çınar’ın sunduğu ‘Katarsis’e konuk oldu.

Yaprak Dökümü'nün Ali Rıza'sıydı! Halil Ergün vasiyetini açıkladı - Resim: 3

Ergün, vasiyetini açıklayarak evinin müzeye dönüştürülmesini arzuladığını dile getirdi. 

Yaprak Dökümü'nün Ali Rıza'sıydı! Halil Ergün vasiyetini açıkladı - Resim: 4

Usta oyuncu şunları kaydetti:

“Benden geriye kalan bir kütüphane kurmak, aynı zamanda resim tutkunuyum bir resim müzesi yapmak ve hayatımdan belirli izlerin, bana ait eşyaların olduğu bir müze isterim.”

