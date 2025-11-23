Yaprak Dökümü'nün Ali Rıza'sıydı! Halil Ergün vasiyetini açıkladı
Bir döneme damgasını vuran Yaprak Dökümü'nde hayat verdiği Ali Rıza Bey karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Halil Ergün, konuk olduğu programda vasiyetini açıkladı.
Yaprak Dökümü dizisinde hayat verdiği 'Ali Rıza Bey' karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Halil Ergün, dizideki rolüyle büyük beğeni toplamıştı.
Türk sinema ve tiyatrosunun duayen ismi Halil Ergün, , Gökhan Çınar’ın sunduğu ‘Katarsis’e konuk oldu.
Ergün, vasiyetini açıklayarak evinin müzeye dönüştürülmesini arzuladığını dile getirdi.
Usta oyuncu şunları kaydetti:
“Benden geriye kalan bir kütüphane kurmak, aynı zamanda resim tutkunuyum bir resim müzesi yapmak ve hayatımdan belirli izlerin, bana ait eşyaların olduğu bir müze isterim.”