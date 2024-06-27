Yaprak Dökümü'nün Ahmet'i Yusuf Atala tutuklandı 10 milyar liralık vurgun

Zanlılardan 2’si savcılıktan serbest bırakılırken, hakim karşısına çıkarılan şirket yöneticilerinden Orhan K., Yusuf Kemal A, Çağatay K., Dilek K., Kaan K., Koray Ö., Mehtap C. ile örgüte üye olduğu ileri sürülen Mehmet Gökhan K., Murat Ç., Nilay Tekbaş B. ve Aral S., "Suç işleme amacıyla örgüt kurma", "Örgütün ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklandı. Diğer 16 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yurt dışı yasağı ve her hafta imza şartı konularak serbest bırakılan zanlılarla ilgili savcılık tarafından nöbetçi hakimliğe itirazda bulunulacağı öğrenildi.