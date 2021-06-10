Yaprak Dökümü yıldızından açıklama geldi! Masumlar Apartmanı'na katılacak mı?
TRT1'ye yayınlanan Masumlar Apartmanı'nın yeni sezonuyla ilgili ortaya atılan iddiayla ilgili Yaprak Dökümü yıldızından açıklama geldi.
Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah ve Merve Dizdar'ın başrolleri paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisi geçtiğimiz günlerde sezon finali yapmıştı. Geçirdiği kaza konusu ölerek İnci karakteri diziden ayrılmıştı.
İnci karakterinin ayrılmasıyla yeni sezonda diziye Yaprak Dökümü dizisiyle yıldızı parlayan Fahriye Evcen'in katılacağı iddia edilmişti.
Oyuncu Fahriye Evcen, önceki gün Bebek'teki bir mekandan çıkarken görüntülendi.
Muhabirlerle sohbet eden Evcen, "Bu sefer benim değil, arkadaşımın doğum günü için bir araya geldik" dedi.