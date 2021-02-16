Yaprak dökümü yaşanan Sefirin Kızı'na Bülent Şakrak böyle veda etti
Sefirin Kızı'nda yaşanan ayrılıklara bir yenisi eklendi. Bülent Şakrak, Sefirin Kızı dizisinden ayrıldı.
Star TV'ki Sefirin Kızı dizisinden başrol Neslihan Atagül, hastalığı nedeniyle ayrıldı. Ardından Uraz Kaygılaroğlu, diziye erken bir veda etti. Atagül'ün yerine ise başarılı oyuncu Tuba Büyüküstün geldi.
Son zamanlarda yaşanan ayrılıklar dizinin reytingi kötü etkiledi derken bir ayrılık daha yaşandı. Senaryo değişikliğine gidilen dizide Kahraman'ı canlandıran Bülent Şakrak, diziden ayrıldı.
Neslihan Atagül ve Uraz Kaygılaroğlu'nun ardından kan kaybetmeye devam eden Sefirin Kızı dizisinde kadro her geçen gün biraz daha küçülmeye başladı.
Bülent Şakrak sosyal medya hesabından Sefirin Kızı hayranlarına veda mesajı yayınladı. Sevilen oyuncu yaptığı paylaşımda şunları yazdı: