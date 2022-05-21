Yapmayın öyle şeyler ödüm koptu! Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola paylaştı Twitter yıkıldı
'Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola, sosyal medyada kendisiyle ilgili yapılan espriler karşısında önce şaşkınlığını gizleyemedi.
Son olarak dijital platformda yayınlanan, Cem Yılmaz'ın yeni dizisi 'Erşan Kuneri'de rol alan Ezgi Mola, sosyal medyada bazı takipçilerinin adı ve soyadıyla ilgili isim türetmesine kayıtsız kalamadı
Birçok kullanıcı, oyuncunun ismini güldüren bir akıma dönüştürdü.
Esprilere kendisi de katılan Mola da bu paylaşımları Twitter hesabından paylaştı.
"Ezgi Mola’nın güzel sanatlar okuyan kuzeni Eskiz Mola", "Ezgi Mola'nın hisleri çok kuvvetli olan kuzeni Sezgi Mola", "Ezgi Mola'nın kaderine razı olan kuzeni Yazgı Mola", mesajları sosyal medyayı yıktı geçti.