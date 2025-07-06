Yapmayan bu kez yandı! Yenileme ücreti 7 bin 438 lira olacak
Ehliyet yenilemede geri sayım başladı. 2016'dan önce alınan eski tip sürücü belgeleri için son tarih yaklaşıyor. 31 Temmuz 2025'e kadar yenilenmeyen ehliyetler geçersiz sayılacak. Bu tarihten sonra hem cezalı duruma düşebilir hem de daha fazla ücret ödemek zorunda kalabilirsiniz.
Yeni tip çipli sürücü belgelerine geçiş sürecinde geri sayım başladı. 31 Temmuz 2025 tarihine kadar eski tip ehliyetini yenileyen sürücüler, yalnızca 15 TL ödeyerek işlemlerini tamamlayabilecek.
Bu ücretin 13 TL’si değerli kâğıt bedeli, 2 TL’si ise vakıf hizmet bedeli olarak belirlendi. Ancak bu tarihten sonra yenileme yapmak isteyen sürücüler için maliyet ciddi oranda artacak. Özellikle B sınıfı ehliyet sahipleri, yenileme işlemi için 7.438 TL gibi yüksek bir bedelle karşı karşıya kalabilecek.
İçişleri Bakanlığı’nın son paylaştığı verilere göre, bugüne kadar yaklaşık 31 milyon vatandaş yeni çipli ehliyetine kavuştu. Ancak hâlâ 4 milyondan fazla sürücü, eski belgeleriyle trafiğe çıkmaya devam ediyor.
Uzmanlar, işlemlerin son günlere bırakılmaması gerektiğini vurgulayarak randevu sisteminde yaşanabilecek yoğunluklara dikkat çekiyor.