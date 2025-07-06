Yapmayan bu kez yandı! Yenileme ücreti 7 bin 438 lira olacak

Bu ücretin 13 TL’si değerli kâğıt bedeli, 2 TL’si ise vakıf hizmet bedeli olarak belirlendi. Ancak bu tarihten sonra yenileme yapmak isteyen sürücüler için maliyet ciddi oranda artacak. Özellikle B sınıfı ehliyet sahipleri, yenileme işlemi için 7.438 TL gibi yüksek bir bedelle karşı karşıya kalabilecek.