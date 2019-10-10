Yapımında 10 kişi çalıştı! Dev kolyenin fiyatı dudak uçuklattı

2019 yılında 6 milyar dolar ihracat hedefi olan Türkiye mücevher sektörünün hedefine ulaşması için en uygun platformu sağlayan Istanbul Jewelry Show, 120’den fazla ülkeden 19 bin mücevher alıcısını 800’ün üzerinde yerli ve yabancı firma ve marka ile bir araya getiriyor.