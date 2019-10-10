Yapımında 10 kişi çalıştı! Dev kolyenin fiyatı dudak uçuklattı
İSTANBUL ’da kapılarını açan Mücevher Fuarı’nda dev bir kolye sergileniyor. 22 ayar altından yapılan 33 kilo ağırlığındaki dev kolye göz kamaştırıyor.
Türkiye mücevher sektörünün en önemli etkinliği olan Istanbul Jewelry Show’un, 2019 yılındaki ikinci fuarı başladı. 13 Ekim’e kadar sürecek olan fuar, Yeşilköy’de 49’uncu kez düzenleniyor.
2019 yılında 6 milyar dolar ihracat hedefi olan Türkiye mücevher sektörünün hedefine ulaşması için en uygun platformu sağlayan Istanbul Jewelry Show, 120’den fazla ülkeden 19 bin mücevher alıcısını 800’ün üzerinde yerli ve yabancı firma ve marka ile bir araya getiriyor.
Rekorlar kitabına girdi
Fuarda ilginç tasarım ürünler dikkat çekiyor. Bunlardan birisi 33 kilo ağırlığındaki yaklaşık 1,6 milyon dolarlık kolye olarak öne çıkıyor. Pırlanta işlemelerle süslenen dev kolye Suudi Arabistan’da imal edilip fuar amaçlı olarak Türkiye’ye getirildi. Üretici firmanın yetkilisi Omar E. Sultani Al-Ashrafi, kolyenin dünyadaki örneklerinin en büyüğü olması sebebiyle Guinness Dünya Rekorları arasına girdiğini söyledi.
Yapımında 10 kişi çalıştı
Devasa altın kolyenin yapımında 10 kişi çalıştı. Bir buçuk aylık çalışmalar sonucu ortaya çıkarılan kolye 33 kilo ağırlığında bulunuyor. Firma yetkilisi kolyenin satılmak için değil, sergilenmek için oluşturduklarını belirtti.