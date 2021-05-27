Yapımına 4 yıl önce başlanmıştı! Taksim Camii yarın açılıyor: Kubbe detayı dikkat çekti
İSTANBUL Taksim'de yapımına 4 yıl önce başlanan cami, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ibadete açılacak.
Taksim Meydanı'nda 2017 yılında yapımına başlanan cami, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ibadete açılacak. Mimarlar Şefik Birkiye ile Selim Dalaman imzasını taşıyan camide ana girişi ile birlikte toplamda 4 girişi bulunuyor.
Caminin hat yazıları hattat Davut Bektaş ve Nakkaş Adem Turan tarafından hazırlandı. uyor.
Mimberin sağ tarafında "Allah" lafzı yer alırken, diğer hat levhalarda Muhammed, Ebubekir, Ömer, Osman, Ali isimleri yazıyor.
12 bin 574 metre kare toplam kapalı alanı olan camide konferans ve sergi salonları ile 165 araçlık 3 katlı otopark da bulunuyor.