Yapımı çok kolay elma tatlısı tarifi iftar sonrası tatlı keyfi!
Evde yapabileceğiniz en ideal tatlılardan biri elma tatlısıdır. İftar sonrası tatlı keyfiniz için tercih edeceğiniz bu efsane lezzetin tarifi ise çok basit.
Enerji kaynağı ve diyet menüsünün vazgeçilmeyen meyvesi elma, tatlılara lezzet katıyor. Lezzetli bir elma ve sıcacık kremanın birleştiği mükemmel bir tatlı...Unutmayın kullanacağınız elmanın cinsi çok önemli. Mutlaka yeşil sert mümkünse granny smith cinsi olsun, böylece pişerken eriyip gitmez. Ayrıca ezik ve vuruk olmamasına dikkat edin. Ezik kısımlar pişerken elmada delikler oluşturabilir.Elmaları soyarken bıçak yerine sebze soyacağı kullanırsanız daha pürüzsüz görünecektir.
Malzemeler
4 adet elma
2 su bardağı toz şeker
½ su bardağı vişne suyu
1.5 su bardağı su
1 adet çubuk tarçın
2-3 adet karanfil
2-3 damla limon suyu
Kaymak
Elmaları soyun, 2’ye bölün ve çekirdeklerini çıkartın, tencereye dizin.
Üzerine karanfil, çubuk tarçın, elmaların çekirdekleri koyun.