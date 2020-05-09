Yapımı çok kolay elma tatlısı tarifi iftar sonrası tatlı keyfi!

Enerji kaynağı ve diyet menüsünün vazgeçilmeyen meyvesi elma, tatlılara lezzet katıyor. Lezzetli bir elma ve sıcacık kremanın birleştiği mükemmel bir tatlı...Unutmayın kullanacağınız elmanın cinsi çok önemli. Mutlaka yeşil sert mümkünse granny smith cinsi olsun, böylece pişerken eriyip gitmez. Ayrıca ezik ve vuruk olmamasına dikkat edin. Ezik kısımlar pişerken elmada delikler oluşturabilir.Elmaları soyarken bıçak yerine sebze soyacağı kullanırsanız daha pürüzsüz görünecektir.