Yapımcıdan flaş Kardeş Çocukları açıklaması: Süreç başlatıldı

Star TV'de 17. bölümüyle sezon finali yapan ve reytinglerde hatrı sayılır bir sıralamaya ilk günden yükselmeyi başaran Kardeş Çocukları dizisinin yeni sezonu heyecanla beklenirken ilginç bir olay yaşandı. Dizinin yapımcısı olan Faruk Turgut'un patronu olduğu Gold Film'den yazılı bir açıklama paylaşıldı.