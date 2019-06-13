Yapımcıdan flaş Kardeş Çocukları açıklaması: Süreç başlatıldı

Yapımcıdan flaş Kardeş Çocukları açıklaması: Süreç başlatıldı

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren geniş bir hayran kitlesi kazanmayı başaran Kardeş Çocukları dizisinin yapımcısından oyunculuk vaadiyle dolandırma uyarısı geldi.

Yapımcıdan flaş Kardeş Çocukları açıklaması: Süreç başlatıldı - Sayfa 1

Star TV'de 17. bölümüyle sezon finali yapan ve reytinglerde hatrı sayılır bir sıralamaya ilk günden yükselmeyi başaran Kardeş Çocukları dizisinin yeni sezonu heyecanla beklenirken ilginç bir olay yaşandı. Dizinin yapımcısı olan Faruk Turgut'un patronu olduğu Gold Film'den yazılı bir açıklama paylaşıldı.

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Yapımcıdan flaş Kardeş Çocukları açıklaması: Süreç başlatıldı - Sayfa 2

Yapılan açıklamada, "Bir süredir bazı kişi ve kişilerin, yönetmenimiz Faruk Teber’in ve yapımını üstlendiğimiz Kardeş Çocukları’nın adını kullanarak oyuncu seçmeleri adı altında dolandırıcılık yaptığını öğrenmiş bulunmaktayız." denildi.

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Yapımcıdan flaş Kardeş Çocukları açıklaması: Süreç başlatıldı - Sayfa 3

Açıklamanın devamında ise şu satırlara yer verildi; Özellikle bilinmesini isteriz ki Gold Film sektörde tanınan, bilinen profesyonel kuruluşlarla çalışmaktadır.

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Yapımcıdan flaş Kardeş Çocukları açıklaması: Süreç başlatıldı - Sayfa 4

Hukuki süreç başlatıldı: Sosyal medyada artan bilgi kirliliği, telefonlara yollanan mesajlarla kişileri oyuncu olma vaadiyle dolandıran “hayali şirketlere” itibar edilmemesi gerektiğini belirtmek isteriz. Gold Film’in bu kişi ve kişilere karşı gereken hukuki süreci başlattığını kamuoyuna duyururuz.

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