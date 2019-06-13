Yapımcıdan flaş Kardeş Çocukları açıklaması: Süreç başlatıldı
Yayınlandığı ilk bölümden itibaren geniş bir hayran kitlesi kazanmayı başaran Kardeş Çocukları dizisinin yapımcısından oyunculuk vaadiyle dolandırma uyarısı geldi.
Star TV'de 17. bölümüyle sezon finali yapan ve reytinglerde hatrı sayılır bir sıralamaya ilk günden yükselmeyi başaran Kardeş Çocukları dizisinin yeni sezonu heyecanla beklenirken ilginç bir olay yaşandı. Dizinin yapımcısı olan Faruk Turgut'un patronu olduğu Gold Film'den yazılı bir açıklama paylaşıldı.
Yapılan açıklamada, "Bir süredir bazı kişi ve kişilerin, yönetmenimiz Faruk Teber’in ve yapımını üstlendiğimiz Kardeş Çocukları’nın adını kullanarak oyuncu seçmeleri adı altında dolandırıcılık yaptığını öğrenmiş bulunmaktayız." denildi.
Açıklamanın devamında ise şu satırlara yer verildi; Özellikle bilinmesini isteriz ki Gold Film sektörde tanınan, bilinen profesyonel kuruluşlarla çalışmaktadır.
Hukuki süreç başlatıldı: Sosyal medyada artan bilgi kirliliği, telefonlara yollanan mesajlarla kişileri oyuncu olma vaadiyle dolandıran “hayali şirketlere” itibar edilmemesi gerektiğini belirtmek isteriz. Gold Film’in bu kişi ve kişilere karşı gereken hukuki süreci başlattığını kamuoyuna duyururuz.