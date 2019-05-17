Yapım şirketi paraları ödemiyordu Savaşçı'nın 2 oyuncusu kadrodan ayrıldı
Fox TV'nin Pazar günleri reytinglerde zirveyi zorlayan dizisi Savaşçı'dan sevilen 2 oyuncunun apar topar ayrılacağı öğrenildi.
4. sezon onayı aldıktan sonra sezon finali için geri sayım yapan Savaşçı dizisinde yeni bir gelişme yaşandı. Kadrosunda Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu, Müjde Uzman ve Gaye Turgut Evin'in bulunduğu dizide, sezon finali öncesi hikayelerinin bittiği gerekçesiyle 2 ismin ayrılacağı ortaya çıktı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Limon Film imzalı dizide Astsubay Üstçavuş Emre Durmuş karakterine hayat veren Uğur Biçer ile Astsubay Kıdemli Başçavuş Bayram Bayat karakterini canlandıran Burç Kümbetlioğlu’nun projeden ayrılacağı öğrenildi.
Burç Kümbetlioğlu kimdir?: 1980 Sivas doğumlu olan Kümbetlioğlu, ilk oyunculuk deneyimini 2009 yılında rol aldığı Hanımın Çiftliği dizisi ile yaşamıştır. Savaşçı dizisinde Başçavuş Bayram karakterine hayat vermekteydi.
Şu anda oynadığı dizide geniş hayran kitlesine ulaşan Burç Kümbetlioğlu, daha önce Eve Dönüş, Aramızda Kalsın, Böyle Bitmesin, Veda, Sen de Gitme ve Anneler ve Kızları adlı dizilerde oynamıştır.