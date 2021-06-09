Yapılandırma düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı! Vergi, ceza, KYK borçları...
Vergi cezaları, KYK borçları, sigorta primleri, araç muayene cezalarına yönelik olarak getirilen yapılandırma Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılandırma dahilindeki borçlar 18 taksitle her iki ayda bir ödenecek.
Milyonlarca kişinin beklediği vergi cezası, sigorta primi, araç muayene cezaları gibi alacaklar yapılandırılmaya başlanıyor.
Vergi cezaları, sigorta primleri, KYK borçlarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, işletmeler 2016-2020 yılları arası için matrah artırımına başvurabilecek.
Milyonlarca borçlu için yeni bir yapılandırma olanağı getiren yasa, Meclis'te kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Koronavirüs cezaları...
Yasaya göre, vergi cezaları, SGK prim borçları, gümrük cezaları yeniden yapılandırılabilecek. Belediyelerin su alacakları, emlak ve çevre vergisi, motorlu taşıt vergileri, otoyol ve köprü cezaları da bu kapsama alındı. Koronavirüsle mücadele kapsamında kesilen idari para cezaları ise yapılandırma dışında tutulacak.