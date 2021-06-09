Yapılandırma düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı! Vergi, ceza, KYK borçları...

Koronavirüs cezaları...

Yasaya göre, vergi cezaları, SGK prim borçları, gümrük cezaları yeniden yapılandırılabilecek. Belediyelerin su alacakları, emlak ve çevre vergisi, motorlu taşıt vergileri, otoyol ve köprü cezaları da bu kapsama alındı. Koronavirüsle mücadele kapsamında kesilen idari para cezaları ise yapılandırma dışında tutulacak.