Yapay Zekâya Fenerbahçe – Benfica maçını sorduk

Takımların Durumu ve Form Analizi

Fenerbahçe: Jose Mourinho yönetiminde sezona güçlü başladı. Feyenoord karşısındaki rallide hücum gücü öne çıktı (Youssef En-Nesyri, Sebastian Szymanski ve Jhon Durán gibi isimler etkili). Savunma bazen hava toplarında zayıf kalsa da, evlerinde agresif oynuyorlar. Son hazırlık maçlarında Benfica'ya 3-2 kaybettiler, ama o dostane bir karşılaşmaydı. Genel olarak, Süper Lig ve Avrupa'da ortalama 2 gol atan bir takım.



Mourinho, Benfica'nın bu eşleşmeden "mutlu olmadığını" iddia etti, ki bu motivasyon kaynağı olabilir.