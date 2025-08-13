Yapay Zekâya Fenerbahçe – Benfica maçını sorduk
Futbolseverlerin merakla beklediği Fenerbahçe – Benfica karşılaşması öncesi yapay zekâya skor tahmini soruldu. Spor tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği bu denemede, yapay zekâ olasılık analizleri ve takımların son performans verilerini değerlendirerek tahminini paylaştı.
Yapay zekâ, iki ekibin de güçlü kadrolara sahip olduğunu vurgularken, maçın yüksek tempolu ve çekişmeli geçeceğini öngördü.
Öncelikle, bu eşleşme iki ayaklı bir eleme turu: İlk maç 20 Ağustos 2025'te Fenerbahçe'nin evi Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda, rövanş ise 27 Ağustos 2025'te Benfica'nın sahası Estádio da Luz'da oynanacak.
Tarih itibarıyla (13 Ağustos 2025), her iki takım da bir önceki turu başarıyla geçti: Fenerbahçe, Feyenoord'u dramatik bir geri dönüşle 5-2'lik skorla eledi, Benfica ise Nice'i 4-0'lık agregat skorla rahat geçti.
Takımların Durumu ve Form Analizi
Fenerbahçe: Jose Mourinho yönetiminde sezona güçlü başladı. Feyenoord karşısındaki rallide hücum gücü öne çıktı (Youssef En-Nesyri, Sebastian Szymanski ve Jhon Durán gibi isimler etkili). Savunma bazen hava toplarında zayıf kalsa da, evlerinde agresif oynuyorlar. Son hazırlık maçlarında Benfica'ya 3-2 kaybettiler, ama o dostane bir karşılaşmaydı. Genel olarak, Süper Lig ve Avrupa'da ortalama 2 gol atan bir takım.
Mourinho, Benfica'nın bu eşleşmeden "mutlu olmadığını" iddia etti, ki bu motivasyon kaynağı olabilir.