Yapay Zekâya Fenerbahçe – Benfica maçını sorduk

Futbolseverlerin merakla beklediği Fenerbahçe – Benfica karşılaşması öncesi yapay zekâya skor tahmini soruldu. Spor tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği bu denemede, yapay zekâ olasılık analizleri ve takımların son performans verilerini değerlendirerek tahminini paylaştı.

Yapay Zekâya Fenerbahçe – Benfica maçını sorduk - Resim: 1

Yapay zekâ, iki ekibin de güçlü kadrolara sahip olduğunu vurgularken, maçın yüksek tempolu ve çekişmeli geçeceğini öngördü.

Yapay Zekâya Fenerbahçe – Benfica maçını sorduk - Resim: 2

Öncelikle, bu eşleşme iki ayaklı bir eleme turu: İlk maç 20 Ağustos 2025'te Fenerbahçe'nin evi Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda, rövanş ise 27 Ağustos 2025'te Benfica'nın sahası Estádio da Luz'da oynanacak. 

Yapay Zekâya Fenerbahçe – Benfica maçını sorduk - Resim: 3

Tarih itibarıyla (13 Ağustos 2025), her iki takım da bir önceki turu başarıyla geçti: Fenerbahçe, Feyenoord'u dramatik bir geri dönüşle 5-2'lik skorla eledi, Benfica ise Nice'i 4-0'lık agregat skorla rahat geçti.

Yapay Zekâya Fenerbahçe – Benfica maçını sorduk - Resim: 4

Takımların Durumu ve Form Analizi

Fenerbahçe: Jose Mourinho yönetiminde sezona güçlü başladı. Feyenoord karşısındaki rallide hücum gücü öne çıktı (Youssef En-Nesyri, Sebastian Szymanski ve Jhon Durán gibi isimler etkili). Savunma bazen hava toplarında zayıf kalsa da, evlerinde agresif oynuyorlar. Son hazırlık maçlarında Benfica'ya 3-2 kaybettiler, ama o dostane bir karşılaşmaydı. Genel olarak, Süper Lig ve Avrupa'da ortalama 2 gol atan bir takım.


Mourinho, Benfica'nın bu eşleşmeden "mutlu olmadığını" iddia etti, ki bu motivasyon kaynağı olabilir.

