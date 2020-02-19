Yapay zekalar insanlığa hükmedecek! Elon Musk'ta bu işe girdi
Ünlü Amerikalı iş adamı ve mühendis Elon Musk, insanlığın devamı için yapay zeka konusunda çok dikkatli olunması gerektiğini söyledi ve insanlığı uyardı.
ABD'li iş adamı Elon Musk yapay zeka hakkında açıklamalarda bulundu. Yapay zekanın insanlık için büyük bir risk teşkil edebileceğine değinen Musk, yapay zeka çalışmalarına daha çok önem vereceğini açıkladı. Hazırlıklı olunması konusunda uyardı.
Uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX şirketi ile uzay taşımacılığında ve karada da ses hızına yakın Hyperloop taşıma sistemi ile yeni bir dönem başlatmaya çalışan Elon Musk, yapay zekâ alanında da yatırımlar geleceğini söyledi.
The Verge'de yer alan habere göre, daha önce yapay zekanın insanın kabiliyetlerini geride bırakması durumunda bir felaketin yaşanabileceği uyarısında bulunan Musk, yapay zeka çalışmalarına regülasyonlar gelmesi gerektiğini açıkladı.
Kişisel Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Musk, söz konusu regülasyonun sahibi olduğu Tesla'yı da kapsaması gerektiğinin altını çizdi.