Yapay zekadan Şampiyonlar Ligi tahmini! Galatasaray...
|
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta maçları tamamlandı ve Galatasaray, deplasmanda Eintracht Frankfurt’a 5-1 yenilerek turnuvaya kötü bir başlangıç yaptı; 36 takımlı puan durumunda 35. sırada yer aldı. Football Meets Data sitesi, ilk hafta sonuçlarının ardından takımların son 16 turuna katılma ihtimallerini paylaştı.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray, deplasmanda Eintracht Frankfurt’a 5-1 yenilerek 36 takımlı puan durumunda 35. sırada yer aldı. İlk hafta sonuçlarının ardından yapay zeka, takımların son 16 turuna katılma ihtimalleri açıklandı.
İşte o ihtimaller:
137
1- Arsenal: Yüzde 97
237
2- Liverpool: Yüzde 96
337
3- Barcelona: Yüzde 93
437