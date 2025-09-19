BIST 11.294
Yapay zekadan Şampiyonlar Ligi tahmini! Galatasaray...

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta maçları tamamlandı ve Galatasaray, deplasmanda Eintracht Frankfurt’a 5-1 yenilerek turnuvaya kötü bir başlangıç yaptı; 36 takımlı puan durumunda 35. sırada yer aldı. Football Meets Data sitesi, ilk hafta sonuçlarının ardından takımların son 16 turuna katılma ihtimallerini paylaştı.

Yapay zekadan Şampiyonlar Ligi tahmini! Galatasaray... - Resim: 1

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray, deplasmanda Eintracht Frankfurt’a 5-1 yenilerek 36 takımlı puan durumunda 35. sırada yer aldı. İlk hafta sonuçlarının ardından yapay zeka, takımların son 16 turuna katılma ihtimalleri açıklandı.

İşte o ihtimaller:

Yapay zekadan Şampiyonlar Ligi tahmini! Galatasaray... - Resim: 2

1- Arsenal: Yüzde 97

Yapay zekadan Şampiyonlar Ligi tahmini! Galatasaray... - Resim: 3

2- Liverpool: Yüzde 96

Yapay zekadan Şampiyonlar Ligi tahmini! Galatasaray... - Resim: 4

3- Barcelona: Yüzde 93

