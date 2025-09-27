Yapay zekadan Galatasaray-Liverpool tahmini! Kim kazanır?
|
Trendyol Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde iddiasını sürdürmek istiyor.
Sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında Frankfurt'a 5-1 mağlup oldu.
Gruptan çıkmayı hedefleyen Galatasaray, 2. maçında İngiliz devi Liverpool'u konuk edecek.
Galatasaray'ın Devler Ligi fikstürü şu şekilde:
30 Eylül | Galatasaray - Liverpool
22 Ekim | Galatasaray - Bodo/Glimp
5 Kasım | Ajax - Galatasaray
25 Kasım | Galatasaray - Union
12 Aralık | Monaco - Galatasaray
21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid
28 Ocak | Manchester City - Galatasaray
46