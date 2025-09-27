BIST 11.378
Yapay zekadan Galatasaray-Liverpool tahmini! Kim kazanır?

Trendyol Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde iddiasını sürdürmek istiyor.

Sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında Frankfurt'a 5-1 mağlup oldu.

Gruptan çıkmayı hedefleyen Galatasaray, 2. maçında İngiliz devi Liverpool'u konuk edecek.

Galatasaray'ın Devler Ligi fikstürü şu şekilde:

30 Eylül | Galatasaray - Liverpool

22 Ekim | Galatasaray - Bodo/Glimp

5 Kasım | Ajax - Galatasaray

25 Kasım | Galatasaray - Union

12 Aralık | Monaco - Galatasaray

21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid

28 Ocak | Manchester City - Galatasaray

