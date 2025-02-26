Yapay zekadan flaş tahmin! Süper Lig'de hangi takım şampiyon olacak? Hangi takımlar küme düşecek?
Süper Lig'de 25'inci haftanın geride kalmasının ardından yapay zekadan flaş bir şampiyonluk tahmini geldi.
Trendyol Süper Lig'de 25'inci haftada lider Galatasaray ile en yakın takipçisi Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Müsabaka golsüz beraberlikle sona erdi.
Dev maçın ardından futbolseverler şampiyonluk tahminleri yapmaya başladı. Yapay zeka üzerinden futbola dair tahminlerde bulunan Euro Club Index, Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri ve sezon sonunda küme düşmesi beklenen takımları sıraladı.
Euro Club Index'e göre; Süper Lig'de küme düşmesi beklenen dört takım Adana Demirspor, Hatayspor, Bodrum FK ve Kayserispor olarak sıralandı.
Trabzonspor'un sezon sonunda 56 puan toplayacağı ve sezonu 6'ncı sırada tamamlayacağı belirtildi.