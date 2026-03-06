Yapay zekadan Beşiktaş-Galatasaray derbisi için flaş tahmin!

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon çıktığı maçlarda 18 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 de yenilgi aldı. Sarı-kırmızılılar bu maçlarda topladığı 58 puanla lider konumda. Beşiktaş ise geride kalan 24 maçta 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 de de yenilgi aldı. Siyah-beyazlılar bu karşılaşmalarda aldığı toplam 46 puanla 4. sırada yer alıyor.