Yapay zeka Süper Lig'de şampiyonu ve küme düşen takımları açıkladı!

Yapay zeka Süper Lig'de şampiyonu ve küme düşen takımları açıkladı!

Trendyol Süper Lig'de 5. haftanın sona ermesiyle birlikte yapay zeka şampiyonluk ve küme düşme hattı tahmininde büyük bir güncellemeye gitti.

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Yapay zeka Süper Lig'de şampiyonu ve küme düşen takımları açıkladı! - Resim: 1

Galatasaray ve Beşiktaş'ın kazandığı, Fenerbahçe'nin berabere kalıp Trabzonspor'un kaybettiği hafta sonrası yapay zeka şampiyonluk tahmini değişti.

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Yapay zeka Süper Lig'de şampiyonu ve küme düşen takımları açıkladı! - Resim: 2

Yapay zekanın yeni tahminleri şu şekilde:

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Yapay zeka Süper Lig'de şampiyonu ve küme düşen takımları açıkladı! - Resim: 3

EuroClubIndex verilerine göre Fenerbahçe sadece 2 hafta önce yüzde 50.5 ile şampiyonluğun favorisi olarak gösteriliyordu.

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Yapay zeka Süper Lig'de şampiyonu ve küme düşen takımları açıkladı! - Resim: 4

Buna karşın sarı-lacivertlilerin Beşiktaş yenilgisi ve Gaziantep FK beraberliği sonrası şampiyonluk ihtimali yüzde 18.2'ye kadar geriledi.

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Yapay zeka Süper Lig'de şampiyonu ve küme düşen takımları açıkladı! - Resim: 5

Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimali yüzde 18.2'ye gerilerken sarı-lacivertlilerin sezonu 75 puanla tamamlayacağını kestirdi.

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Yapay zeka Süper Lig'de şampiyonu ve küme düşen takımları açıkladı! - Resim: 6

Yapay zekaya göre Süper Lig'de bu sezon şampiyon Galatasaray olacak.

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Yapay zeka Süper Lig'de şampiyonu ve küme düşen takımları açıkladı! - Resim: 7

Yapay zeka, Galatasaray'ın yüzde 61 ihtimalle şampiyon olacağını öngördü ve sarı-kırmızılıların sezonu 82 puanla tamamlayacağını tahmin etti.

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Yapay zeka Süper Lig'de şampiyonu ve küme düşen takımları açıkladı! - Resim: 8

Sezona iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş'a ise yapay zeka düşük bir şans verdi.

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Yapay zeka Süper Lig'de şampiyonu ve küme düşen takımları açıkladı! - Resim: 9

Beşiktaş'ın şampiyonluk oranı ise yüzde 18.9 olarak verildi.

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Yapay zeka Süper Lig'de şampiyonu ve küme düşen takımları açıkladı! - Resim: 10

Trabzonspor'un ipi göğüsleme ihtimali ise yüzde 1.4 olarak öngörüldü.

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Yapay zeka Süper Lig'de şampiyonu ve küme düşen takımları açıkladı! - Resim: 11

Yapay zeka küme düşen takımlarla ilgili ise şu tahminde bulundu:

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Yapay zeka Süper Lig'de şampiyonu ve küme düşen takımları açıkladı! - Resim: 12

Erzurumspor

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Yapay zeka Süper Lig'de şampiyonu ve küme düşen takımları açıkladı! - Resim: 13

Göztepe

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Yapay zeka Süper Lig'de şampiyonu ve küme düşen takımları açıkladı! - Resim: 14

Konyaspor

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