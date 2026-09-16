Yapay zeka Süper Lig'de şampiyonu ve küme düşen takımları açıkladı!
Trendyol Süper Lig'de 5. haftanın sona ermesiyle birlikte yapay zeka şampiyonluk ve küme düşme hattı tahmininde büyük bir güncellemeye gitti.
Galatasaray ve Beşiktaş'ın kazandığı, Fenerbahçe'nin berabere kalıp Trabzonspor'un kaybettiği hafta sonrası yapay zeka şampiyonluk tahmini değişti.
Yapay zekanın yeni tahminleri şu şekilde:
EuroClubIndex verilerine göre Fenerbahçe sadece 2 hafta önce yüzde 50.5 ile şampiyonluğun favorisi olarak gösteriliyordu.
Buna karşın sarı-lacivertlilerin Beşiktaş yenilgisi ve Gaziantep FK beraberliği sonrası şampiyonluk ihtimali yüzde 18.2'ye kadar geriledi.
Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimali yüzde 18.2'ye gerilerken sarı-lacivertlilerin sezonu 75 puanla tamamlayacağını kestirdi.
Yapay zekaya göre Süper Lig'de bu sezon şampiyon Galatasaray olacak.
Yapay zeka, Galatasaray'ın yüzde 61 ihtimalle şampiyon olacağını öngördü ve sarı-kırmızılıların sezonu 82 puanla tamamlayacağını tahmin etti.
Sezona iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş'a ise yapay zeka düşük bir şans verdi.
Beşiktaş'ın şampiyonluk oranı ise yüzde 18.9 olarak verildi.
Trabzonspor'un ipi göğüsleme ihtimali ise yüzde 1.4 olarak öngörüldü.
Yapay zeka küme düşen takımlarla ilgili ise şu tahminde bulundu:
Erzurumspor
Göztepe
Konyaspor