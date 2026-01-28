Yapay zeka, Süper Lig şampiyonunu ve küme düşecek takımları tahmin etti
Yapay zeka, Süper Lig için şampiyonluk tahminini güncelledi. Yapılan tahminde küme düşecek takımlar da belirtildi.
Yapay zeka destekli istatistik ve analiz platformu Euro Club Index'in yaptığı çalışmada Galatasaray'ın ligi şampiyon tamamlayacağı aktarıldı.
Diğer yandan yapay zeka, bu çalışma ile Süper Lig'de küme düşecek takımları da düşme ihtimalleri ile ortaya koydu.
Yapay zekanın Süper Lig için yaptığı yeni güncellemede puan durumu şöyle oluştu:
18- Fatih Karagümrük | %74.9 (Ligi 18. sırada bitirme ihtimali)
*** Bu sonuçla Karagümrük küme düşüyor.
