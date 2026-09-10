Yapay zeka öyle bir fişleme sistemi kurmuşlar ki! Kendilerine karşı duranları izliyorlar...

POLİSE DE BİLDİRİM YAPILIYOR

İddialara göre Anthropic'in güvenlik sistemi yalnızca şirket içerisinde kullanılmıyor. Şirketin ülke genelindeki polis birimlerine tehdit bildirimleri yaptığı da aktarıldı.

Bunlardan biri, Anthropic CEO'su Dario Amodei'yi hedef aldığını söyleyen bir Claude kullanıcısıyla ilgiliydi. Şirket söz konusu kişiyi polise bildirdi ancak kendi politikalarını gerekçe göstererek kullanıcının mesajlarını kolluk kuvvetleriyle paylaşmadı.

Söz konusu kişi ise daha sonra ifadelerinin şaka olduğunu söyledi.

YAPAY ZEKA KARŞITI HAREKET BÜYÜRKEN "GÜVENLİK ALARMI"

Anthropic'in bu hamlesi, yapay zeka sektörüne yönelik tepkinin ABD'de giderek büyüdüğü bir dönemde geldi.

Temmuz ayında San Francisco'da yaklaşık 200 kişi, OpenAI, Anthropic ve Google DeepMind ofislerine uzanan bir yürüyüş düzenleyerek şirketlerden yapay zeka yarışını durdurmalarını istemişti. Protestocular; iş kayıpları, yükselen kiralar, veri merkezlerinin çevresel etkileri ve yapay zekanın gelecekte yaratabileceği risklere tepki göstermişti.

Wall Street Journal da aynı dönemde yapay zeka şirketlerinin artan protestolar ve tehditler nedeniyle güvenlik önlemlerini artırdığını bildirmişti. Anthropic'in ofisine izinsiz giren bir kişinin bir şirket yöneticisinin öldürüleceğini söylediği olay da bu güvenlik endişelerinin örneklerinden biri olarak aktarılmıştı.

"GÜVENLİ YAPAY ZEKA" İMAJIYLA ÇELİŞİYOR

İddiaların Anthropic açısından en dikkat çekici tarafı ise şirketin kamuoyundaki konumuyla bağlantılı.

Anthropic kendisini uzun süredir yapay zekanın güvenli ve sorumlu biçimde geliştirilmesini savunan şirketlerden biri olarak konumlandırıyor. Ancak muhalif çalışanların ve aktivistlerin izlenmesine yönelik genişleyen güvenlik yapılanmasının bu imajla çeliştiği belirtiliyor.

ŞİRKET İÇİNDE İSTİFA GELDİ

Bu tartışmalarla eş zamanlı olarak Anthropic araştırmacısı Jacob Coxon'ın istifası gündeme geldi.

Yaklaşık üç yıl boyunca OpenAI ve Anthropic'te araştırma yapan Coxon, 9 Eylül'de yaptığı açıklamada iki şirketin de yapay zekayı daha ileri götürmek için yürüttüğü rekabetin güvenlik kaygılarının önüne geçtiğini savundu.

Coxon'a göre şirketler, kendi kendini geliştirebilen süper yapay zekaya ulaşma yarışında insanlığın karşı karşıya olduğu riskleri yeterince ciddiye almıyor.

Araştırmacının açıklamaları kısa sürede viral olurken, Coxon'ın mesajlarının 100 milyondan fazla kişiye ulaştığı bildirildi.

Coxon, AI yarışını durduracak bir mekanizma oluşturulmadığı takdirde önümüzdeki birkaç yılın insanlık açısından kritik olabileceğini savundu.

“İNSANLIĞIN SONUNU GETİREBİLİR”

Coxon'ın en çarpıcı uyarılarından biri, gelişmiş yapay zekanın insan kontrolünden çıkması halinde insanlığın yok oluşuna kadar gidebilecek bir risk oluşturabileceği yönündeydi.

WIRED'a konuşan araştırmacı, Anthropic'teki bazı meslektaşlarının mevcut dönemi “son aşama” veya “kritik dönem” olarak gördüğünü söyledi. Ona göre şirketler arasındaki yarış, güvenlik konusunda geri adım atılmasına yol açabilecek kadar yoğun hale gelmiş durumda.

Coxon'ın dikkat çeken bir başka hamlesi de şirketten ayrılırken maddi kayıp yaşamayı göze alması oldu. Axios'a göre araştırmacı, Anthropic'teki hisselerinin hak ediş tarihinden iki ay önce istifa ederek önemli bir finansal kazançtan vazgeçti.

"RİSKLERİN FARKINDAYIZ"

Anthropic ise Coxon'ın açıklamalarının ardından güvenlik konusundaki çalışmalarını savundu.

Şirket, yapay zekanın hem büyük faydalar hem de daha önce görülmemiş riskler taşıdığını kabul ederken, güçlü modellerin geliştirilme hızının güvenlik çalışmalarıyla birlikte ele alınması gerektiğini belirtti.

Ancak ortaya çıkan tablo şirket açısından dikkat çekici bir çelişki yarattı. Yapay zeka karşıtı çalışanların ve aktivistlerin oluşturabileceği tehditleri önceden tespit etmek için güvenlik ve istihbarat kapasitesini büyüten Anthropic'in kendi içerisinden bir araştırmacı, AI yarışının insanlık için tehlikeli hale geldiği uyarısıyla şirketten ayrıldı.

Üstelik Coxon'ın uyarıları tek başına değil. Reuters da son günlerde AI modellerinin yeteneklerinin hızla artmasıyla birlikte modellerin davranışlarının izlenebilirliğinin azalması ve daha fazla özerklik kazanması konusunda araştırmacıların artan endişelerine dikkat çekti.