“Yapay zeka Nostradamus”tan 7 büyük kehanet! Tarih tarih olacakları açıkladı
Efsanevi kahin Nostradamus'tan elde edilen veriler, yapay zeka ile birleştirildi ve yeni kehanetler ortaya çıktı. İngiliz medyası "Yapay zeka Nostradamus"un gelecek ile ilgili 7 kehanetini manşetlerine taşıdı... İşte Yapay Zeka Nostradamus'un yeni kehanetleri...
Son haftaların gözde uygulamalarından yapay zeka platformu ChatGPT ile ünlü kahin Nostradamus’un verileri bir araya getirilerek gelecek ile ilgili 7 kehanet ortaya çıktı. İngiliz bulvar gazetesi Daily Star, Nostradamus ile yapay zekayı bir araya getirerek 2099 yılına kadar tahminlerde bulunuldu. Nostradamus’un geçmişte yaptığı kehanetleri analiz eden yapay zeka 7 kehanetin detaylarını paylaştı. İngiliz medyası, “Efsanevi kahinin açıklamalarını analiz eden ChatGPT gelecek için açıklamalarda bulundu. Yapay zeka gelecek 70-80 yıl ile ilgili açıklamalar yaptı” yorumunu yaptı. İşte Yapay Zeka Nostradamus'un kehanetleri...
2031 yılında kanserin çaresi bulunacak
Nostradamus’un verilerini analiz eden yapay zeka kanserin çaresinin yakında bulunabileceğini ilan etti. Nostradamus gibi eski bir tarzda yazılan kehanette 2031 yılında kanserin tedavisinin bulunacağı belirtildi. Yapay zeka, “Dünya 2031 yılında daha önce tanık olunmayan bir şeyi görecek. Kansere tedavi bulunacak. Tıbbi bir devrim olacak” yorumunu yaptı. Fakat yapay zeka bu tedaviye öncelikle zenginlerin ulaşabileceğinin sinyalini de verdi.
2050 yılında iklim felaketi olacak
“Yapay zeka Nostradamus” 2050 yılında şiddetli iklim değişikliklerinin insan yaşamını olumsuz etkileyeceğini söylerken, doğanın insan yaşamında yaratacağı şiddetinin büyük bir şaşkınlık yaratacağını belirtti. Küresel iklim değişikliğinin etkilerinin bütün dünyada hissedileceği de aktarıldı.
2060'ta yapay zeka devrimi olacak
Yapay zekanın 2060 yılında iyice evrim geçireceğini öngören yapay zeka Nostradamus, robot ve makinelerin kendilerini daha da geliştirebileceğini söyledi. Yapay zeka insanların yeni teknolojiler ve yapay zeka sistemleri ile ilişkisini gözden geçirmek zorunda kalacağını dile getirdi. Yapay zeka, “2026’da yapay zeka gelişecek, bir devrim yaşanacak. Robotlar ve makineler akıllanacak ve dünyanın her noktasındaki endüstrileri yeniden şekillendirecek. İşler kaybedilecek, gelecek kararacak. İnsanlar adapte olmalı ve yeni şeyleri öğrenmeli” dedi.