“Yapay zeka Nostradamus”tan 7 büyük kehanet! Tarih tarih olacakları açıkladı

Son haftaların gözde uygulamalarından yapay zeka platformu ChatGPT ile ünlü kahin Nostradamus’un verileri bir araya getirilerek gelecek ile ilgili 7 kehanet ortaya çıktı. İngiliz bulvar gazetesi Daily Star, Nostradamus ile yapay zekayı bir araya getirerek 2099 yılına kadar tahminlerde bulunuldu. Nostradamus’un geçmişte yaptığı kehanetleri analiz eden yapay zeka 7 kehanetin detaylarını paylaştı. İngiliz medyası, “Efsanevi kahinin açıklamalarını analiz eden ChatGPT gelecek için açıklamalarda bulundu. Yapay zeka gelecek 70-80 yıl ile ilgili açıklamalar yaptı” yorumunu yaptı. İşte Yapay Zeka Nostradamus'un kehanetleri...