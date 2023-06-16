Yapay zeka ile oluşturulan Atatürk fotoğraflarına beğeni yağıyor!
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Yapay zeka teknolojisiyle yapılan Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları sosyal medyada beğeni topladı.
Gelişen teknolojiyle birlikte yapay zeka da bambaşka bir boyuta taşındı. Her geçen gün yeni bir adımın atıldığı alanda, yapay zeka ile yapılan canlandırmalar dikkat çekiyor.
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Son olarak bir sosyal medya kullanıcısı yapay zeka kullanarak, Mustafa Kemal Atatürk'ün yüz çizgileri ve vücut ölçülerini bugünkü kıyafetlere uyarlayarak çizdi.
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Yapay zeka ile oluşturulan Atatürk fotoğrafları sosyal medyada büyük beğeni aldı. Atatürk fotoğraflarının altına 'yalnız aşırı yakışıklı', 'etkilenmemek mümkün değil' şeklinde yorumlar yapıldı.
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