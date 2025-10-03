Yapay zeka, Galatasaray-Beşiktaş maçının sonucunu açıkladı
Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, derbi mücadelesinde kozlarını paylaşacak.
4 Ekim Cumartesi RAMS Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Yasin Kol yönetecek.
Süper Lig'de son 3 sezon şampiyon olarak önemli başarı elde eden sarı-kırmızılı ekip, 2025-26 sezonuna da "7'de 7" yaparak iyi başladı.
En yakın rakibinin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, sezonun ilk derbisinden de galibiyet çıkartarak "8'de 8" yapmaya çalışacak.
Ligde 1 maçı eksik Beşiktaş ise oynadığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlı takım, 12 puan ve averajla haftaya 5. girdi.