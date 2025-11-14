BIST 10.566
DOLAR 42,33
EURO 49,22
ALTIN 5.565,08

Yapay zeka Dünya Kupası kurasını şimdiden çekti! A Milli Takım sürpriz gruba düştü

|
Yapay zeka Dünya Kupası kurasını şimdiden çekti! A Milli Takım sürpriz gruba düştü

Yapay zeka, A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası'na katılacağı tahmininde bulunarak ay-yıldızlıların muhtemel rakipleri bile belirledi.

Yapay zeka Dünya Kupası kurasını şimdiden çekti! A Milli Takım sürpriz gruba düştü - Resim: 1

Yapay zekaya göre Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nu 2. tamamlayarak play-off turuna kalacak.

110
Yapay zeka Dünya Kupası kurasını şimdiden çekti! A Milli Takım sürpriz gruba düştü - Resim: 2

Play-off turunu da geçecek olan Milliler, simülasyona göre 24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası'nda yer alacak.

210
Yapay zeka Dünya Kupası kurasını şimdiden çekti! A Milli Takım sürpriz gruba düştü - Resim: 3

Dünya Kupası'na katılacak tüm takımlar için tahminde bulunan yapay zeka, Ay-Yıldızlı ekibin torbasına kadar belirledi ve muhtemel rakiplerini duyurdu.

310
Yapay zeka Dünya Kupası kurasını şimdiden çekti! A Milli Takım sürpriz gruba düştü - Resim: 4

MİLLİ TAKIM 3. TORBADA YER ALDI

Yapay zekaya göre, A Milli Takım, 3. torbada yer alacak ve şu takımlarla rakip olamayacak:

410