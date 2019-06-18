Yaparsın Aşkım'daki bu çift İlker Ayrık'ı bile şok etti! Bir çift ayakkabıya verdiği rakam çıldırttı

İlker Ayrık, kadın yarışmacı Reyhan Polat’a önce, "Bir elbiseye ne kadar para verirsiniz?" diye sordu. Yarışmacı elbiseye çok para vermem diye cevap verince ünlü sunucu, "Peki bir çift ayakkabıya en çok ne kadar ödersin?" diye sorunca,