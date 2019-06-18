Yaparsın Aşkım'daki bu çift İlker Ayrık'ı bile şok etti! Bir çift ayakkabıya verdiği rakam çıldırttı

Yaparsın Aşkım'daki bu çift İlker Ayrık'ı bile şok etti! Bir çift ayakkabıya verdiği rakam çıldırttı

FOX’un sevilen yarışma programı İlker Ayrık’la Yaparsın Aşkım’ın bu akşam yayınlanacak bölümünde izlediklerinize inanamayacaksınız.

Yaparsın Aşkım'daki bu çift İlker Ayrık'ı bile şok etti! Bir çift ayakkabıya verdiği rakam çıldırttı - Sayfa 1

İlker Ayrık, kadın yarışmacı Reyhan Polat’a önce, "Bir elbiseye ne kadar para verirsiniz?" diye sordu. Yarışmacı elbiseye çok para vermem diye cevap verince ünlü sunucu, "Peki bir çift ayakkabıya en çok ne kadar ödersin?" diye sorunca,

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Yaparsın Aşkım'daki bu çift İlker Ayrık'ı bile şok etti! Bir çift ayakkabıya verdiği rakam çıldırttı - Sayfa 2

Yarışmacının müstakbel eşi İsa İşleyen, "İlker Bey lütfen ayağındaki ayakkabıları sorun" diye ısrar etti.

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Yaparsın Aşkım'daki bu çift İlker Ayrık'ı bile şok etti! Bir çift ayakkabıya verdiği rakam çıldırttı - Sayfa 3

İsa’yı kırmayan İlker Ayrık ve stüdyodakiler aldıkları cevap karşısında şoka girdiler… Tam 6.000 Lira!

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Yaparsın Aşkım'daki bu çift İlker Ayrık'ı bile şok etti! Bir çift ayakkabıya verdiği rakam çıldırttı - Sayfa 4

Ama asıl şoku daha sonra yaşadılar… Bu sefer erkeklerle sohbet eden İlker Ayrık, Reyhan Hanım'ın eşi İsa Bey'e aldığı en pahalı hediyeyi sordu

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