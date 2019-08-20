Yaparsın Aşkım'da ivme kazandı İlker Ayrık'ın yeni projesi belli oldu
Yıllardır ekranlarda farklı projelerde görünen, son olarak da Fox TV'de yayınlanan Yaparsın Aşkım programıyla büyük bir ivme yakalayan İlker Ayrık, yeniden yönetmen koltuğuna oturmaya hazırlanıyor.
Haftanın 5 günü ekranlarda izleyicisiyle buluşmaya devam eden Yaparsın Aşkım'ın sevilen sunucusu İlker Ayrık, Yapışık Kardeşler filminin ardından yeniden bir film yönetmek için kolları sıvadı. İlker Ayrık'ın yeni filmi 'Müstakbel Aile'nin gösterime gireceği tarih bile belli oldu.
Kadrosunda birçok ünlü ismin yer alacağı Müstakbel Aile'de rol alması da beklenen İlker Ayrık, bu filmde kayınpeder ve damat ilişkisini konu edinecek. Müstakbel Aile, damadın kayınpeder ile bir araya gelişi ve düğün öncesinde kendini kayınpedere sevdirmek için başından geçen komik olayları anlatacak.
Ne zaman vizyona girecek: Aynı zamanda bir yol hikayesi olan komedi filmi 14 Şubat'ta tüm sinemalarda yerini alacak.
İlk deneyimi başarılıydı: İlker Ayrık, daha önce de 2015 yılında vizyona giren ve 1.014.627 kişinin izlediği Yapışık Kardeşler'in yönetmen koltuğunda oturmuştu.