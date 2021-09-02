'Yapamazsın' diyenlere inat öğretmenliği bırakıp Adana'da bu işe başladı! Siparişlere yetişemiyor
ADANA’nın Yumurtalık ilçesinde öğretmenliği bırakan Aykut Onar başladığı üretimde şimdi siparişlere yetişemiyor.
5 yıl önce Anamur Bozyazı gezisinde gördüğü muz serasını ilçesine kazandırmak için araştırmalar yapan Aykut Onar, herkesin olmaz dediği muz serası ile şimdi aylık 20 ton muz hasadı gerçekleştiriyor.
3 milyonluk yatım için Onar 5 yıl önce bankanın “Burada muz olmaz” diyerek kredi bile vermek istemediğini belirtti.
Onar, girişimcilikte cesur olunması ve doğru araştırma ile başarılı olunabileceğini söyledi.
Öğretmenliği baba mesleğini yapmak için bıraktığını anlatan Onar, “Ailemden arazilerimiz vardı. Bölgemizde biz yıllardan beri mısır, pamuk, buğday ürünleri ekimi yapardık." dedi.