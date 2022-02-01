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'Yapamazsın' diyenlere aldırış etmedi! Elazığ'da bir ilki başardı: Tek farkım...

'Yapamazsın' diyenlere aldırış etmedi! Elazığ'da bir ilki başardı: Tek farkım...

ELAZIĞ’da yaşayan Pınar Tıraş, 2017 yılında başvurduğu eğitimde diplomasını aldı. Tıraş, kentte bir ilki başardı.

'Yapamazsın' diyenlere aldırış etmedi! Elazığ'da bir ilki başardı: Tek farkım...

Elazığ’da yaşayan 2 çocuk annesi Pınar Tıraş, 2017 yılında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Türkiye Jokey Kulübünün ortaklaşa düzenlediği seyislik eğitimine katıldı. Elazığ’da 40 kişinin katıldığı eğitimi başarıyla tamamlayan Tıraş, seyislik belgesini aldı.

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'Yapamazsın' diyenlere aldırış etmedi! Elazığ'da bir ilki başardı: Tek farkım...

Tıraş, belgeyi aldıktan sonra çevresindeki vatandaşların 'Yapamazsın, sen kadınsın' demelerine aldırış etmeyerek işinin başına geçti. 

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'Yapamazsın' diyenlere aldırış etmedi! Elazığ'da bir ilki başardı: Tek farkım...

5 yıldır profesyonel olarak seyislik yapan, sabahın ilk saatlerinde çiftliğe gelerek atların bakımlarını yaptıktan sonra onlarla ilgilenen Tıraş, “Atlara olan bağım çocuklarıma olan bağımdan daha fazla” dedi.

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'Yapamazsın' diyenlere aldırış etmedi! Elazığ'da bir ilki başardı: Tek farkım...

Seyis Pınar Tıraş, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Türkiye Jokey Kulübünün başlattığı ortak bir projeye başvurduğunu ve bu projenin Türkiye’de bir ilk olmasından dolayı ilgisinin olduğunu belirtti. 

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