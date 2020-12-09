'Yapamazsın' demişlerdi 8 ton yakıt harcayıp başarmıştı! Ordu'nun efsane isminden acı haber
1960’ların ‘scooter’ı olan Vespa şehir motosikleti ile dünyanın etrafını 5 kez dolaşacak kadar yol yapan, ABD’nin Teksas çölünü bir günde geçen, Avrupa’da gezmedik ülke bırakmayan Ordulu Osman Gürsoy'dan acı haber geldi.
1959’da Yalova Karamürsel’deki NATO Üssü’nde garson olarak çalışan Gürsoy, 1966’da bir arkadaşı aracılığı ile İngiltere’deki bir firmaya iş başvurusunda bulunur. İş başvurusu kabul edilir ve çalışmaya gider. İngiltere’deki ilk aylarında eşi ve çocukları yanında olmadığı için çok canı sıkılan Gürsoy, satın aldığı ikinci el şehir motosikleti Vespa’yla çevre gezileri yapar.
1969’da Ordu’ya yaz tatiline gidip gelen Osman Gürsoy, 1970’li yılların ikinci yarısından itibaren Avrupa turuna başlar. Arnavutluk ve Finlandiya hariç tüm Avrupa’yı gezen Osman Gürsoy, bu gidiş gelişlerde Ordu-Londra arasını 19 kez kat eder.
Üç ay izin aldı: 1978 yılında gözünü Amerika’ya diken ve işyerinden üç ay izin alan Gürsoy, ABD vizesi aldıktan sonra Vespa’sını paketleyip New York’a gönderir. Kendisi de uçağa atlayıp New York’a geçer.
Herkes "geçemezsin" demişti: New York’tan Colombia, Florida-Miami, Atlanta, Tenessee, Alabama, Arkansas ve Dallas’tan sonra Teksas’a varır. Önüne sıcaktan otomobil aksamlarının eridiği Teksas çölü çıkar. Herkesin ‘geçemezsin’ dediği bir zamanda Karadeniz inadı tutar ve Teksas çölüne girer.