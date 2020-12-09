'Yapamazsın' demişlerdi 8 ton yakıt harcayıp başarmıştı! Ordu'nun efsane isminden acı haber

1959’da Yalova Karamürsel’deki NATO Üssü’nde garson olarak çalışan Gürsoy, 1966’da bir arkadaşı aracılığı ile İngiltere’deki bir firmaya iş başvurusunda bulunur. İş başvurusu kabul edilir ve çalışmaya gider. İngiltere’deki ilk aylarında eşi ve çocukları yanında olmadığı için çok canı sıkılan Gürsoy, satın aldığı ikinci el şehir motosikleti Vespa’yla çevre gezileri yapar.