Yansıtıcı yüzeyler ısı tasarrufu sağlıyor! Petek arkası, pencere kenarı ve zeminlere dikkat
Uzmanlara göre petek arkasına, pencere kenarlarına ve zemindeki çekiş bölgelerine yerleştirilen yansıtıcı yüzeyler, ısı kaybını azaltarak odaları daha hızlı ısıtıyor. Enerji uzmanları bu yöntemin doğru kullanıldığında “hissedilir bir sıcaklık artışı” sağladığına dikkat çekti.
Kış ayının gelmesiyle birlikte evini daha hızlı ve ekonomik şekilde ısıtmak isteyenlerin başvurduğu yöntemlerden biri yeniden gündemde. Uzmanlara göre peteklerin arkasına, pencere kenarlarına ve hatta zemine yerleştirilen yansıtıcı yüzeyler, özellikle alüminyum folyo gibi materyaller, ısının kaybolmasını önleyerek odaları daha sıcak hissettirebiliyor.
ISI ODAYA GERİ DÖNÜYOR
Isı yalıtımındaki temel amaç, iç mekanda üretilen sıcak havanın dışarı kaçmasını engellemek. Folyo, parlak yüzeyi sayesinde petekten çıkan ısının önemli bir kısmını duvar yerine tekrar içeri yansıtıyor.
PENCERE KENARLARI VE ZEMİN DE ISI KAYBINI ENGELLİYOR
Uzmanlar, soğuk hava akışının en çok pencere çevrelerinde ve zeminde yoğunlaştığını belirtti. Bu noktalara yerleştirilen ince yalıtım malzemeleri, soğuk havayı kesip sıcaklığın daha homojen dağılmasına destek oluyor.
“ISI NEREYE ÇARPARSA GERİ DÖNER”
İngiltere merkezli enerji verimliliği araştırmacısı Dr. Oliver Trent, bu düşük maliyetli yöntemin özellikle yalıtımı zayıf evlerde işe yaradığına dikkat çekti.
Trent, değerlendirmesinde, “Alüminyum folyo gibi yansıtıcı yüzeyler ısı kaybını tamamen durdurmaz ancak doğru konumlandırıldığında odanın hissedilir derecede daha sıcak olmasına yardımcı olur. Basit bir fizik kuralı: Isı nereye çarparsa oraya döner. Bu yöntem özellikle kiracılar veya kalıcı yalıtım yaptıramayanlar için pratik çözümler sunuyor” şeklinde konuştu.
DOĞRU KULLANMAK ÖNEMLİ
Enerji uzmanları folyonun camlara veya duvarın geniş yüzeylerine yapıştırılmaması gerektiğini vurguladı. Aksi halde nem artışı veya küf oluşumu görülebiliyor. Doğru kullanım alanı; petek arkası, pencere kenarındaki soğuk yüzeyler, zemindeki çekiş bölgeleri olarak belirtildi.