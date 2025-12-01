Yansıtıcı yüzeyler ısı tasarrufu sağlıyor! Petek arkası, pencere kenarı ve zeminlere dikkat

Trent, değerlendirmesinde, “Alüminyum folyo gibi yansıtıcı yüzeyler ısı kaybını tamamen durdurmaz ancak doğru konumlandırıldığında odanın hissedilir derecede daha sıcak olmasına yardımcı olur. Basit bir fizik kuralı: Isı nereye çarparsa oraya döner. Bu yöntem özellikle kiracılar veya kalıcı yalıtım yaptıramayanlar için pratik çözümler sunuyor” şeklinde konuştu.

DOĞRU KULLANMAK ÖNEMLİ

Enerji uzmanları folyonun camlara veya duvarın geniş yüzeylerine yapıştırılmaması gerektiğini vurguladı. Aksi halde nem artışı veya küf oluşumu görülebiliyor. Doğru kullanım alanı; petek arkası, pencere kenarındaki soğuk yüzeyler, zemindeki çekiş bölgeleri olarak belirtildi.