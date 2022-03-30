Yanlışlıkla katil olan Alec Baldwin 8'inci kez baba oluyor
2021 yılın Ekim ayında 'Rust' filminin çekimleri sırasında yanlışlıkla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne sebep olan, 63 yaşındaki Amerikalı oyuncu Alec Baldwin 8'inci kez baba oluyor!
Geçtiğimiz yıl Ekim'de 'Rust' filminin çekimleri sırasında kazara görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne sebep olan, 63 yaşındaki Amerikalı oyuncu Alec Baldwin yaşadığı zor günleri atlatmaya çalışıyor. Üzücü olayın ardından yeniden setlere geri dönen ünlü oyuncunun yeniden baba olacağı ortaya çıktı. Kim Basinger’den 1 çocuğu bulunan Baldwin'in Hillary Baldwin'den 6 çocuğu bulunuyor.
'Rust' filminin çekimleri sırasında ateşlediği silahla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne sebep olan ve yönetmen Joel Souza'yı yaralayan ABD'li ünlü oyuncu Alec Baldwin'in yeniden baba olacağı öğrenildi.
“Rust” filminin setindeki kazanın ardından, “Kid Santa” ve “Billie's Magic Word” filmleriyle yeniden kamera karşısına geçen ünlü oyuncu Alec ve Hilaria Baldwin, 7. çocuklarını bekliyor.
Hillary Baldwin, sosyal medyada paylaştığı mesajda, sonbaharda Baldwin ailesine yeni bir üyenin geleceği müjdeledi.