Yanlışlıkla evi yaktı film izlerken fark etti! Yasak Elma yıldızı Berk Oktay ilk kez anlattı: Tersten gitmiş oldum
Son yıllarda Yasak Elma, Savaşçı, İlişki Durumu Karışık dizilerinde rol alan 39 yaşındaki oyuncu ve manken Berk Oktay, katıldığı bir programda anlattıklarıyla şaşırttı.
YouTube'da yayınlanan 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programının bu haftaki konuğu, 'Yasak Elma' dizisinin Çağatayı’ı Berk Oktay oldu.
Berk Oktay, “En son ilişkin sana neyi öğretti?” sorusunu, “Çok net bir şey söyleyeyim; şu anda çok güzel giden bir ilişkim var. 40 yaşımın içerisindeyim" yanıtı verdi.
Oktay "Sevgilim bana bir gün bir şey söyledi ve söylediğini anlamam uzun sürdü. Herkese de bunu tavsiye edebilirim. ‘Uzlaşamayacağımız konusunda da uzlaşmamız lazım’ diye bir şey söyledi." ifadelerini kullandı.
Oktay "Çünkü ben fikrini fazlasıyla kabul ettirmeye çalışan ve dikte eden biriydim. Bana bu konuyu sabırla ve zamana yayarak güzelce öğretti ve bundan çok mutlu oldum." dedi.