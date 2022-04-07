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Yanıtıyla herkesi şaşırttı! Kaan Yıldırım aşkı için Hande Erçel bakın ne dedi? Tesadüfün böylesi pes dedirtti

Yanıtıyla herkesi şaşırttı! Kaan Yıldırım aşkı için Hande Erçel bakın ne dedi? Tesadüfün böylesi pes dedirtti

Kerem Bürsin'den ayrılan 28 yaşındaki Hande Erçel, şarkıcı Hadise'nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım ile aşk iddialarıyla sessizliğini bozdu. Erçel'in açıklaması herkesi şaşkına çevirdi.

Yanıtıyla herkesi şaşırttı! Kaan Yıldırım aşkı için Hande Erçel bakın ne dedi? Tesadüfün böylesi pes dedirtti

Hande Erçel, ilk günden beri 'reklam ilişkisi' iddialarının gölgesinde dizi aşkının gerçeğe dönüştüğü Kerem Bürsin'le sessiz sedasız yollarını ayırdı. 

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Yanıtıyla herkesi şaşırttı! Kaan Yıldırım aşkı için Hande Erçel bakın ne dedi? Tesadüfün böylesi pes dedirtti

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen güzel oyuncunun, popçu Hadise ile evliliğin eşiğinden dönen Kaan Yıldırım'la görüntülenmesi çok konuşuldu.

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Yanıtıyla herkesi şaşırttı! Kaan Yıldırım aşkı için Hande Erçel bakın ne dedi? Tesadüfün böylesi pes dedirtti

2019 yılında 'Halka' dizisinde rol arkadaşı olan Yıldırım ve Erçel, geçtiğimiz hafta Emirgan'da bir mekanda eğlendi. 

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Yanıtıyla herkesi şaşırttı! Kaan Yıldırım aşkı için Hande Erçel bakın ne dedi? Tesadüfün böylesi pes dedirtti

Gece boyu samimi oldukları iddia edilen çift, çıkışta Kaan'ın arabasına bindi. 

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