Yanıp kavrulacağız meteoroloji 5 Temmuz için alarm verdi bu illerdekiler dışarı çıkmayın

TÜRKİYE bir yandan yangınlarla mücadele ederken bir de buna aşırı sıcak hava dalgası eklenecek. Meteorolojiden üst üstü gelen alarmlar, hem yangın bölgesindeki iller hem de İstanbul ve Ankara dahil bir çok ili ilgilendiriyor. 5 Temmuz cumartesi günü itibariyle etkili olacak aşırı sıcaklar 12 Temmuz'a kadar devam edecek. Yangın bölgesindeki illerde sıcaklık 42-43 derecelere çıkacak. İstanbul ve Ankara için de uyarı var.