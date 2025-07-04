Yanıp kavrulacağız meteoroloji 5 Temmuz için alarm verdi bu illerdekiler dışarı çıkmayın
TÜRKİYE 5 Temmuz cumartesi yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Yangınla mücadele ettiğimiz illerde de aşırı sıcaklar etkili olacak. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü uyarı üstüne uyarı veriyor. AKOM'dan da İstanbul için uyarı geldi. En önemlisi ise yangın bölgesinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 6 derece üstüne çıkıyor. İzmir, Muğla, Manisa, Aydın ve Antalya'da sıcaklık 40 dereceyi geçip 44 dereceleri görecek. Meteoroloji uzmanı Orhan Şen de dışarı çıkmayın diyor.
TÜRKİYE bir yandan yangınlarla mücadele ederken bir de buna aşırı sıcak hava dalgası eklenecek. Meteorolojiden üst üstü gelen alarmlar, hem yangın bölgesindeki iller hem de İstanbul ve Ankara dahil bir çok ili ilgilendiriyor. 5 Temmuz cumartesi günü itibariyle etkili olacak aşırı sıcaklar 12 Temmuz'a kadar devam edecek. Yangın bölgesindeki illerde sıcaklık 42-43 derecelere çıkacak. İstanbul ve Ankara için de uyarı var.
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden gelen uyarılar hiç iyi değil. Yangınlarla boğuşurken buna mevsim normallerinin 6 derece üstünde bir sıcak hava dalgası ekleniyor. Son meteorolojik değerlendirmelere göre 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü batı kesimlerden başlayarak hava sıcaklığı hızla artacak. Ege bölgesi ve İç kesimlerde sıcaklık mevsim normallerinin 4 ilâ 6 derece üzerine çıkacak.
Bazı il merkezlerimizde; 05 Temmuz ilâ 12 Temmuz 2025 tarihleri arasında beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının aşağıda belirtilen değerlere (°C) kadar yükseleceği tahmin edilmektedir. Ankara : 36, İstanbul : 34, İzmir : 39, Konya : 36, Edirne : 40, Bursa : 36, Aydın : 44, Muğla : 40, Antalya : 40, Adana : 38, Diyarbakır : 43
Orhan Şen: Dışarı çıkmayın
Meteoroloji uzmanı Orhan Şen de sosyal medya hesabından uyarı yayınladı. Orhan Şen şunları yazdı:
-Türkiyeye önümüzdeki 5 gün Sıcak Hava Dalgası geliyor. Marmara Ege İç Anadolu Akdeniz Güneydoğu bölgelerinde sıcaklıklar 35 dereceyi geçecek. UV güneş radyasyonu 8-10 indeksine geliyor. Bu direk sizin yaşamınızı tehdit ediyor. Dışarı çıkmayın. Bu ciddi bir durum. Unutmayın aşırı sıcak hava da bir doğal Afettir. Uzmanlar da aşırı sıcaklara karşı uyarı yayınladı ve 11 ile 16 saatleri arasında açık alanlardan uzak durulmasını önerdi.