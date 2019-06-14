Yanık yüzle tanınmaz hale gelen Demet Akalın o anı ilk kez paylaştı
Yıllar önce 20. yaş gününü kutlarken geçirdiği kaza sonucu elleri ve yüzleri yanan Demet Akalın, sosyal medya hesabından o anı paylaşarak geçirdiği zor günleri hatırlattı.
Son albümüyle müzik piyasasına damgasını vurmayı başaran Demet Akalın, 26 Nisan 1992 tarihinde geçirdiği talihsiz kazayı takipçileriyle paylaştı. 20. yaş gününü kutladığı bir partide mumların patlattığı yanıcı gaz dolu balon sonucu yüzü tanınmayacak hale gelen Demet Akalın, "Kimse bana acıdan bahsetmesin. Yanık çok fenaydı çok." diyerek şu fotoğrafı yayınladı;
Demet Akalın, partideki korkutan kaza sonucu ellerini, kollarını ve yüzünü yakmıştı. Akalın, sevenlerini korkuttuktan sonra uzun bir süre tedavi görmüştü. Önceki gün sosyal medya hesabından bu paylaşımı yapan Akalın'a yeniden geçmiş olmuş mesajları yağdı.
Son olarak geçtiğimiz gün verdiği bir röportajda siyasete atılmayı düşündüğünü belirten Akalın, "Hazır taze taze sinirler tepemdeyken, artık bu kadar bebek katliamından, tecavüzlerden, tacizlerden sonra inan düşünüyorum ciddi ciddi siyasete girmeyi!" demişti.
Peki Demet Akalın kimdir?: Demet Akalın, 23 Nisan 1972’de doğmuştur. Ünlü şarkıcı 47 yaşındadır. Gölcük, Kocaeli’de doğan Demet Akalın, ilk başta mankenlik odaklı bir kariyerin peşine düşmüştür.