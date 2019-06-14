Yanık yüzle tanınmaz hale gelen Demet Akalın o anı ilk kez paylaştı

Son albümüyle müzik piyasasına damgasını vurmayı başaran Demet Akalın, 26 Nisan 1992 tarihinde geçirdiği talihsiz kazayı takipçileriyle paylaştı. 20. yaş gününü kutladığı bir partide mumların patlattığı yanıcı gaz dolu balon sonucu yüzü tanınmayacak hale gelen Demet Akalın, "Kimse bana acıdan bahsetmesin. Yanık çok fenaydı çok." diyerek şu fotoğrafı yayınladı;