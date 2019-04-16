Yangtze kaplumbağası 90 yaşında öldü! Türünün bilinen son örneği
ÇİN'de dünyada türüne çok nadir rastlanan Latince adı ‘Rafetus swinhoei’ olan, Şanghay kaplumbağası olarak da bilinen türün mensubu dişi kaplumbağa Yangtze öldü.
Nadir kaplumbağalar olarak bilinen ve dünyada sadece 4 tane kalan Yangtze kaplumbağalarından biri Çin'in güneyindeki Sucu Hayvanat Bahçesi’nde öldü.
Hayvanat bahçesindeki uzmanlar, Yangtze kaplumbağalarının türünü devam ettirmek için 90 yaşın üzerinde olan dişi kaplumbağayı ölmeden 24 saat önce 5'inci kez yapay yolla döllemeyi denedi.
Yetkililer, operasyon sırasında herhangi bir komplikasyon olmadığını,işlem sonrasında ise kaplumbağanın sağlık durumunun iyi olduğunu ancak hayvanın ertesi gün kötüleştiğini açıkladı. Kaplumbağanın ölüm nedeninin araştırılırken, yumurtalık dokusu gelecekte yapılacak araştırmalar için alındı.
Çin'deki Yangtze kaplumbağanın ölmesinden sonra hayvanat bahçesinde 1 adet erkek kaplumbağa kalırken, diğer ikisi Vietnam'da vahşi doğada yaşıyor. Kaplumbağanın yanıltıcı doğası yüzünden, Vietnam'daki yaşayan iki kaplumbağanın cinsiyetini tanımlamanın zor olduğu söylenirken büyük ihitmalle ölen Yangtze kaplumbağanın son dişi Yangtze olduğu açıklandı.