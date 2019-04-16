Yangtze kaplumbağası 90 yaşında öldü! Türünün bilinen son örneği

Yetkililer, operasyon sırasında herhangi bir komplikasyon olmadığını,işlem sonrasında ise kaplumbağanın sağlık durumunun iyi olduğunu ancak hayvanın ertesi gün kötüleştiğini açıkladı. Kaplumbağanın ölüm nedeninin araştırılırken, yumurtalık dokusu gelecekte yapılacak araştırmalar için alındı.