Yangınlarda son durum! Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sevindiren haberi verdi

Türkiye günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Bu sabah Muğla ve Aydın'da 6 bölgede orman yangınları devam ediyordu. Yangınlarla havadan ve karadan mücadele sürerken, son dakika Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den açıklama geldi. Bakan Pakdemirli, Muğla'daki Milas ve Köyceğiz yangınları dışında ülkemizdeki tüm orman yangınlarının kontrol altına alındığını duyurdu.