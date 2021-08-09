Yangınlarda son durum! Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sevindiren haberi verdi
MUĞLA ve Aydın'da devam eden yangınlarla ilgili son dakika sevindiren haber geldi. Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Milas ve Köyceğiz yangınları dışında ülkemizdeki tüm orman yangınları kontrol altına alınmıştır" müjdesini verdi...
Türkiye günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Bu sabah Muğla ve Aydın'da 6 bölgede orman yangınları devam ediyordu. Yangınlarla havadan ve karadan mücadele sürerken, son dakika Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den açıklama geldi. Bakan Pakdemirli, Muğla'daki Milas ve Köyceğiz yangınları dışında ülkemizdeki tüm orman yangınlarının kontrol altına alındığını duyurdu.
Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Milas ve Köyceğiz yangınları dışında ülkemizdeki tüm orman yangınları kontrol altına alınmıştır. Ormanın kahramanları Milas ve Köyceğiz'de de karadan ve havadan büyük bir özveriyle çalışmalarına devam ediyorlar" dedi.
Muğla'nın Milas ilçesinde 5 noktada alevlerle mücadele devam ediyor Yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alındı. Milas'ta alevlerin sonuna geliniyor. Sesleyen mahallesindeki yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Bölgedeki gazetecilerin verdiği bilgiye göre helikopterler adeta Sesleyen'i otobana çevirmiş durumda, helikopterin biri gidiyor diğeri geliyor, zaman zaman sürü uçuşu da gerçekleştiriliyor.
Yeniköy Termik Santrali artık tamamen güvende
Özellikle gece görüşlü helikopterlerin devreye girmesi sonuç verdi. Alevler uzak noktalardan artık görülmüyor. Yangının devam ettiği yerin sol tarafında bulunan Yeniköy Termik Santrali artık tamamen güvende. Alevlerin önü kesilirken, yaşam koridoru sayesinde yangın daha fazla noktaya sirayet etmeden kıstırılmış oldu.