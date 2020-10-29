Yangının 'kundaklama' sonucu çıktığını iddia eden kadın: Sözlerimin arkasındayım

Yangının kundaklama sonucu çıktığını iddia eden Banu D., "Çam kozalağında çıkması mümkün değil. Gelip denesinler, fırlatsınlar. Bu şekilde tutuşmaz. Buraları gündüz gözüyle birileri yaktı" diye konuştu. Cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntülerde alevlerin yüzlerce metre arayla yükseldiğine dikkat çeken Banu D. iddialarının arkasında olduğunu ve yüzlerce hayvana ve bitkiye kıyıldığını kaydederek, şöyle konuştu:

"Bu çok bariz ki buraları birileri yaktı. Yazıktır. Bukalemun bile zehirlenerek ölmüş. Telafisi olmayan şeyler. İnsanlar sosyal medyadan burayı bilmeden yorum yapıyorlar."